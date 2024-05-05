Двалишвили заявил, что подерется с О’Мэлли в Лас-Вегасе на UFC 306

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Марлон Вера UFC 306 Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили заявил, что станет следующим соперником Шона О’Мэлли.

Мераб Двалишвили объявил об этом в эфире UFC India Show. По словам Мераба, титульный поединок в легчайшем весе должен состояться в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) на турнире UFC 306, который пройдет в арене «Сфера».

О’Мэллли стал чемпионом UFC в августе-2023, когда нокаутировал Алджамейна Стерлинга. В марте-2024 Шон защитил титул, победив Марлона Веру.

Двалишвили в феврале-2024 победил Генри Сехудо, а до этого был сильнее Петра Яна.

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