Двалишвили заявил, что подерется с О’Мэлли в Лас-Вегасе на UFC 306

Мераб Двалишвили заявил, что станет следующим соперником Шона О’Мэлли.

объявил об этом в эфире UFC India Show. По словам Мераба, титульный поединок в легчайшем весе должен состояться в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) на турнире UFC 306, который пройдет в арене «Сфера».

О’Мэллли стал чемпионом UFC в августе-2023, когда нокаутировал . В марте-2024 Шон защитил титул, победив .

Двалишвили в феврале-2024 победил Генри Сехудо, а до этого был сильнее .

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Двалишвили работал в Америке грузчиком и на стройке. А теперь получил паспорт США