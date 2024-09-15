Петр Ян: «Никогда не считал О’Мэлли настоящим чемпионом. Ему подарили победу надо мной в Абу-Даби. Скоро увидимся»

«Я никогда не считал Шона О’Мэлли настоящим чемпионом, потому что ему подарили победу в нашем поединке в Абу-Даби. Сезон реваншей открыт, так что увидимся скоро.

Поздравляю Мераба Двалишвили с заслуженной победой после долгого и трудного пути к титулу. Надеюсь, мы сможем встретиться снова в будущем, когда оба будем на 100% готовы», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян .

Напомним, О’Мэлли победил Яна раздельным решением в поединке на UFC 280, который прошел в октябре 2022-го в ОАЭ.

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