Перейра показал золотые часы UFC: «Чама или не Чама?»
Алекс Перейра показал золотые часы UFC.
«Чама или не Чама?» – подписал фото чемпион UFC Алекс Перейра.
Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»
Турнир UFC 312 может пройти без участия Волкановски, Адесаньи и дю Плесси (инсайдер Benny P)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алекса Перейры
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