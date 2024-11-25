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Перейра показал золотые часы UFC: «Чама или не Чама?»

Алекс Перейра показал золотые часы UFC.

«Чама или не Чама?» – подписал фото чемпион UFC Алекс Перейра.

Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»

Турнир UFC 312 может пройти без участия Волкановски, Адесаньи и дю Плесси (инсайдер Benny P)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алекса Перейры
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