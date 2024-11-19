Обновление рейтингов UFC: Джонс опередил Перейру в списке P4P, Махачев все еще лидер

Джон Джонс поднялся в рейтинге P4P UFC.

По итогам турнира UFC 309 обновились рейтинги промоушена. В списке лучших бойцов вне зависимости от организации Джон Джонс поднялся с третьего на второе место, подвинув Алекса Перейру . Первое место все еще занимает чемпион в легком весе Ислам Махачев .

Напомним, что в ночь на 17 ноября Джонс нокаутировал Стипе Миочича и защитил пояс в тяжелом весе.

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