Умар Нурмагомедов: «Не хочу проявлять неуважение к Мерабу. Он поднялся с самых низов и стал чемпионом. Выясним в бою, кто сильнее»

Умар Нурмагомедов не хочет конфликта с Мерабом Двалишвили.

«Я не хочу проявлять неуважение к Мерабу . Если бы я это сделал, то без проблем бы извинился. Он поднялся с самых низов и стал чемпионом. Его путь заслуживает уважения. Он настоящий трудяга.

Между нами идет речь только о чемпионском поясе. Нет причин для оскорблений. Когда будет назначен наш бой, мы выясним, кто сильнее. И это все, что нужно», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов .

Умар – Двалишвили: «Какой смысл в твоих словах, если за ними нет действий? Если ты не собираешься защищать титул, то я подерусь с Ядуном в январе»

Двалишвили – о срыве боя Нурмагомедова и Ядуна: «Сун не отказывался драться, это Умар не подписал контракт. Не верьте его лживому рту»