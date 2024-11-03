Умар Нурмагомедов: «Не хочу проявлять неуважение к Мерабу. Он поднялся с самых низов и стал чемпионом. Выясним в бою, кто сильнее»
Умар Нурмагомедов не хочет конфликта с Мерабом Двалишвили.
«Я не хочу проявлять неуважение к Мерабу. Если бы я это сделал, то без проблем бы извинился. Он поднялся с самых низов и стал чемпионом. Его путь заслуживает уважения. Он настоящий трудяга.
Между нами идет речь только о чемпионском поясе. Нет причин для оскорблений. Когда будет назначен наш бой, мы выясним, кто сильнее. И это все, что нужно», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Умар – Двалишвили: «Какой смысл в твоих словах, если за ними нет действий? Если ты не собираешься защищать титул, то я подерусь с Ядуном в январе»
Двалишвили – о срыве боя Нурмагомедова и Ядуна: «Сун не отказывался драться, это Умар не подписал контракт. Не верьте его лживому рту»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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