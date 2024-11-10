Умар – о Мерабе: «Видно, что он как-то плохо реагирует на мое имя. Его слова обо мне – воздух. Просто он пока не хочет драться»
«Видно, что человек как-то плохо реагирует на мое имя. Вроде ты чемпион и не должен этого делать. Вроде пояс говорит о том, что ты можешь выиграть любого. Его слова, что «Умар убежал», что «Умар принял другой бой, чтобы быть нокаутированным», – это все воздух.
Когда мне сказали, что поединок 14 декабря, я ответил: «С Ядуном? Все, вперед. 5-раундовый?» Али Абдель-Азиз мне говорил, что, может быть, так и будет. Никаких проблем. А потом Али мне сказал, что он разговаривал с тренером Суна и тот сказал, что Ядун травмирован и в ближайшее время не сможет выступить. Но на январь готов. И сам Ядун мне об этом в комментариях писал.
И так получилось, что Мераб чуть не угадал с тем, что у меня уже есть бой и я «соскочил», а он был «готов принять бой». И где теперь твои слова?
А относительно его слов, что, если ему UFC скажет «Умар», он будет драться, – это неправда. Дана Уайт сказал после UFC 308: «Умар – следующий. Я хочу, чтобы это был он». Мераб просто не хочет пока. Дело только в этом», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.
Умар Нурмагомедов: «До Рамадана титульника с Двалишвили точно не будет. Причины нужно спрашивать у него»
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