Умар Нурмагомедов: «До Рамадана титульника с Двалишвили точно не будет. Причины нужно спрашивать у него»
Нурмагомедов заявил, что не будет драться с Мерабом Двалишвили в ближайшее время.
«Жду, что скажет UFC. Там есть два варианта – есть возможность, что дадут сразу за пояс, но это будет после Рамадана. Если поединка за пояс не будет, то приму любой другой бой – до Рамадана хочу подраться, в январе. Или после Рамадана – в мае, уже за пояс.
Титульника с Двалишвили до Рамадана точно не будет. Это уже у него надо спрашивать почему. Это не связано с тем, что я отказываюсь. Я принимаю бои.
Если до Рамадана, то это бой с Суном Ядуном», – заявил боец UFC Умар Нурмагомедов.
Сун Ядун – о бое с Умаром: «В январе, если он согласится»
Умар Нурмагомедов: «Не хочу проявлять неуважение к Мерабу. Он поднялся с самых низов и стал чемпионом. Выясним в бою, кто сильнее»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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