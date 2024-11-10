Умар Нурмагомедов: «До Рамадана титульника с Двалишвили точно не будет. Причины нужно спрашивать у него»

Нурмагомедов заявил, что не будет драться с Мерабом Двалишвили в ближайшее время.

«Жду, что скажет UFC. Там есть два варианта – есть возможность, что дадут сразу за пояс, но это будет после Рамадана. Если поединка за пояс не будет, то приму любой другой бой – до Рамадана хочу подраться, в январе. Или после Рамадана – в мае, уже за пояс.

Титульника с Двалишвили до Рамадана точно не будет. Это уже у него надо спрашивать почему. Это не связано с тем, что я отказываюсь. Я принимаю бои.

Если до Рамадана, то это бой с Суном Ядуном », – заявил боец UFC Умар Нурмагомедов .

Сун Ядун – о бое с Умаром: «В январе, если он согласится»

Умар Нурмагомедов: «Не хочу проявлять неуважение к Мерабу. Он поднялся с самых низов и стал чемпионом. Выясним в бою, кто сильнее»