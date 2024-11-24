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Умар – о вызове Яна Мерабом: «Никто не удивлен. Передайте ему, что это выглядит ужасно. Но он прав, что боится меня»

Умар Нурмагомедов прокомментировал желание Двалишвили провести реванш с Яном.

«Никто не удивлен. Кто-нибудь, пожалуйста, скажите ему, что это выглядит ужасно.

Если бы я был на его месте, то тоже не хотел бы драться со мной. Он прав, что боится», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Ян считает, что Умар не заслужил титульник: «У кого он выиграл в топ-15? Нужна еще пара поединков»

Двалишвили готов драться с Яном: «Вперед, мне нравится этот вызов. 8 марта»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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logoУмар Нурмагомедов
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