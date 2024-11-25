Умар выложил фото с тренировки: «Терпение и тяжелая работа»
Умар Нурмагомедов выложил фото совместной тренировки с Хабибом.
«Терпение и тяжелая работа», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Следующий поединок Умара в UFC до сих пор не объявлен.
Умар – о вызове Яна Мерабом: «Никто не удивлен. Передайте ему, что это выглядит ужасно. Но он прав, что боится меня»
Ян считает, что Умар не заслужил титульник: «У кого он выиграл в топ-15? Нужна еще пара поединков»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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