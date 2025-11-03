Арман Царукян: «Хукер – гнилой человек, мне он не нравится. Хочется набить ему морду»

Арман Царукян рассказал о своем отношении к Дэну Хукеру.

«Мне не нравится Хукер именно как человек. Мне кажется, он гнилой, ему хочется просто набить морду. И я буду стараться максимально, чтобы эти эмоции выплеснуть в бою, в клетке. Чтобы не было никаких инцидентов до боя.

Мне не нравится он. Он один из тех бойцов, которых я не люблю, которые много болтают, и на деле – пустослов. Мы должны были еще в июне подраться», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

Напомним, что поединок между Царукяном и Дэном Хукером состоится 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

