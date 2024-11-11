Умар Нурмагомедов: «Хочу посетить много стран после завершения карьеры – Мавританию, Йемен, Скандинавию»
Умар Нурмагомедов рассказал о планах после завершение карьеры.
«После завершения карьеры хочу много стран посетить. Гавайи, Скандинавские страны, фьорды, Мавританию, Йемен.
В Йемене очень красивая архитектура», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.
Умар Нурмагомедов: «Хочу выступать три-четыре раза в год. Думаю, что Сэндхаген будет моим главным соперником в дивизионе»
Умар – о Мерабе: «Видно, что он как-то плохо реагирует на мое имя. Его слова обо мне – воздух. Просто он пока не хочет драться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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