Умар Нурмагомедов: «Хочу посетить много стран после завершения карьеры – Мавританию, Йемен, Скандинавию»

Умар Нурмагомедов рассказал о планах после завершение карьеры.

«После завершения карьеры хочу много стран посетить. Гавайи, Скандинавские страны, фьорды, Мавританию, Йемен.

В Йемене очень красивая архитектура», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов .

Умар Нурмагомедов: «Хочу выступать три-четыре раза в год. Думаю, что Сэндхаген будет моим главным соперником в дивизионе»

Умар – о Мерабе: «Видно, что он как-то плохо реагирует на мое имя. Его слова обо мне – воздух. Просто он пока не хочет драться»