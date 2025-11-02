Делия – о поражении Кортес-Акосте: «Бой продолжился нелегитимно! Судья не показал «тайм-аут», но остановил бой, тем самым, объявив меня победителем»

Анте Делия считает нелигитимной победу Валдо Кортес-Акосты.

«Я не уверен, что ударил ему в глаз. Думаю, что попал рядом с ним. Хочу видео, где можно увидеть этот удар!

Судья не показал «тайм-аут», но остановил бой, тем самым, объявив меня победителем. Это решение нельзя изменить!

Соперник сидел и отдыхал, наслаждаясь повторами! Кстати, они просматривали момент после паузы, чего также не допускают правила!

Бой продолжился нелегитимно! Я ничего не прошу, только честности. Не бегу от поражения. Я уважаю каждого соперника и каждый результат. Но не тогда, когда правила нарушают, а меня грабят. Не таким образом. Такого спорт еще не видел!!!» – написал в соцсетях боец UFC Анте Делия .

Напомним, Кортес-Акоста нокаутировал Делию на UFC Fight Night 263. По ходу первого раунда он пропустил тычок в глаз, но решил продолжить бой.

Кортес-Акоста нокаутировал Делию через 30 секунд после пропущенного тычка в глаз. Рефери приостановил бой, но Валдо решил продолжить

