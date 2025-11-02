  • Спортс
Прохазка не исключает переход в средний дивизион: «Это действительно вызов. Уверен, что справлюсь»

Иржи Прохазка намекнул, что может перейти в средний вес.

«Делать полутяжелый вес для меня несложно, но переход в средний дивизион... это действительно вызов. Уверен, что смогу сделать это», – сказал боец UFC Иржи Прохазка.

Добавим, что Прохазка никогда не проводил бои по MMA в среднем весе. Ранее он выступал только в полутяжелой и тяжелой категориях.

UFC признал бой Иржи Прохазки и Халила Раунтри лучшим поединком октября

Мурзаканов – Прохазке: «Выходи из леса, профессионал ждет тебя»

