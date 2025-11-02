Красюк настаивает, чтобы Усик завершил карьеру: «Есть поговорка: «Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже»
Бывший менеджер Усика считает, что Александру нужно завершить карьеру.
«Уверен, что ему нужно уйти на пенсию сейчас. Есть поговорка: «Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже».
Представьте, что он заканчивает сейчас – непобедимый навсегда, никогда не упавший, бывший абсолютом в двух категориях», – сказал бывший менеджер Усика Александр Красюк.
Напомним, 38-летний Усик выиграл 24 боя (15 нокаутом) в профессиональной боксерской карьере. Он владеет титулом абсолютного чемпиона тяжелой категории. Ранее Александр объединил пояса в первом тяжелом весе.
Александр Красюк: «Как друг, я сделаю все возможное, чтобы убедить Усика завершить карьеру»
Менеджер Усика – о бое с Фьюри: «Если фанаты хотят, тогда возможно. Но, на мой взгляд, глава уже закрыта»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4008 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости