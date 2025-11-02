Красюк настаивает, чтобы Усик завершил карьеру: «Есть поговорка: «Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже»

Бывший менеджер Усика считает, что Александру нужно завершить карьеру.

«Уверен, что ему нужно уйти на пенсию сейчас. Есть поговорка: «Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже».

Представьте, что он заканчивает сейчас – непобедимый навсегда, никогда не упавший, бывший абсолютом в двух категориях», – сказал бывший менеджер Усика Александр Красюк .

Напомним, 38-летний Усик выиграл 24 боя (15 нокаутом) в профессиональной боксерской карьере. Он владеет титулом абсолютного чемпиона тяжелой категории. Ранее Александр объединил пояса в первом тяжелом весе.

