  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Красюк настаивает, чтобы Усик завершил карьеру: «Есть поговорка: «Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже»
2

Красюк настаивает, чтобы Усик завершил карьеру: «Есть поговорка: «Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже»

Бывший менеджер Усика считает, что Александру нужно завершить карьеру.

«Уверен, что ему нужно уйти на пенсию сейчас. Есть поговорка: «Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже».

Представьте, что он заканчивает сейчас – непобедимый навсегда, никогда не упавший, бывший абсолютом в двух категориях», – сказал бывший менеджер Усика Александр Красюк.

Напомним, 38-летний Усик выиграл 24 боя (15 нокаутом) в профессиональной боксерской карьере. Он владеет титулом абсолютного чемпиона тяжелой категории. Ранее Александр объединил пояса в первом тяжелом весе.

Александр Красюк: «Как друг, я сделаю все возможное, чтобы убедить Усика завершить карьеру»

Менеджер Усика – о бое с Фьюри: «Если фанаты хотят, тогда возможно. Но, на мой взгляд, глава уже закрыта»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4008 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
logoбокс
logoАлександр Красюк
logoАлександр Усик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дерек Чисора: «Думаю, Усик будет драться летом. Общался с ним по FaceTime, он не в форме»
31 октября, 12:10
Фабио Уордли: «Надеюсь, Усик – человек слова, и мы подеремся»
26 октября, 18:24
Фрэнк Уоррен: «Бой Усик – Уордли может пройти в марте»
26 октября, 08:45
Главные новости
Делия – о поражении Кортес-Акосте: «Бой продолжился нелегитимно! Судья не показал «тайм-аут», но остановил бой, тем самым, объявив меня победителем»
сегодня, 16:00
Прохазка не исключает переход в средний дивизион: «Это действительно вызов. Уверен, что справлюсь»
сегодня, 14:16
Кортес-Акоста – Уайту: «Ты видишь, что тяжелый вес может двигаться вперед. Мне все равно, если меня ткнут в глаз. Готов драться прямо сейчас»
сегодня, 12:54
Чейл Соннен: «Хабиб никого не боялся. Причина, по которой вы не увидели его 30-й бой – вес»
сегодня, 11:12
Оливейра хочет реванш с Холлоуэем: «В первом бою, как все знают, у меня была травма. Он все отрицает, но это правда»
сегодня, 09:45
Херб Дин: «Многие сыты по горло ситуацией с тычками в глаза. Грядут изменения. Вероятно, встреча состоится 4 ноября»
сегодня, 09:28
Двалишвили выложил картинку с бойцами UFC: «Как насчет джакузи?»
сегодня, 09:16Фото
Ислам Махачев: «Если вижу, что не расту со спарринг-партнером, что он мне не дает отпора и не выкладывается, просто больше его не беру»
сегодня, 09:08
Нганну в числе кандидатов на замену Дэвиса в бою с Полом (Майк Коппингер)
сегодня, 08:54
Валдо Кортес-Акоста: «Мой глаз видел примерно на 20%, но я сказал, что мне плевать. Аспиналл, ты видел этот бой, я иду за тобой, будь хорошо готов»
сегодня, 07:12
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30