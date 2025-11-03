Роман Копылов: «Бой с Маддаленой не будет сложным для Махачева. Всю дистанцию не продлится»

Роман Копылов дал прогноз на бой Джек Делла Маддалена – Ислам Махачев.

«Есть такое предчувствие, что бой Ислама Махачева с Маддаленой не продлится всю дистанцию, все пять раундов. И почему‑то мне кажется, что это будет не самый сложный бой для Ислама. Вот такие у меня мысли в преддверии главного события UFC 322», – сказал боец среднего веса UFC Роман Копылов .

Напомним, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

