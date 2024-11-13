Стерлинг обратился к Умару: «Он мне нравится, но мне плевать, чего добился твой двоюродный брат»

Алджамейн Стерлинг призвал Умара Нурмагомедова не пользоваться привилегиями.

«Не говорю, что Умар плох, он мне нравится, это отличный боец, но факты есть факты. Мне плевать, чего добился твой двоюродный брат.

Это не имеет никакого отношения к тому, что сделал ты. В этой игре нужно набивать все шишки самостоятельно, а не ехать на семейном багаже.

Я всегда говорю, что если у меня будут дети, то они должны будут сами стремиться к успеху, а не сесть на хвост моих достижений», – сказал полулегковес UFC Аджамейн Стерлинг .

Умар Нурмагомедов: «Хочу выступать три-четыре раза в год. Думаю, что Сэндхаген будет моим главным соперником в дивизионе»

Умар – о Мерабе: «Видно, что он как-то плохо реагирует на мое имя. Его слова обо мне – воздух. Просто он пока не хочет драться»