  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Стерлинг обратился к Умару: «Он мне нравится, но мне плевать, чего добился твой двоюродный брат»
4

Стерлинг обратился к Умару: «Он мне нравится, но мне плевать, чего добился твой двоюродный брат»

Алджамейн Стерлинг призвал Умара Нурмагомедова не пользоваться привилегиями.

«Не говорю, что Умар плох, он мне нравится, это отличный боец, но факты есть факты. Мне плевать, чего добился твой двоюродный брат.

Это не имеет никакого отношения к тому, что сделал ты. В этой игре нужно набивать все шишки самостоятельно, а не ехать на семейном багаже.

Я всегда говорю, что если у меня будут дети, то они должны будут сами стремиться к успеху, а не сесть на хвост моих достижений», – сказал полулегковес UFC Аджамейн Стерлинг.

Умар Нурмагомедов: «Хочу выступать три-четыре раза в год. Думаю, что Сэндхаген будет моим главным соперником в дивизионе»

Умар – о Мерабе: «Видно, что он как-то плохо реагирует на мое имя. Его слова обо мне – воздух. Просто он пока не хочет драться»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoАлджамейн Стерлинг
logoУмар Нурмагомедов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Сун Ядун – о бое с Умаром: «В январе, если он согласится»
45 ноября, 13:13
Мераб обвинил Умара в трусости: «Где он? Принял другой бой, это ему страшно, а я никого не боюсь»
3025 октября, 18:27
Мераб – о бое с Умаром: «В UFC предлагали декабрь, но мне подойдет февраль или март»
3222 октября, 10:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
89сегодня, 09:00
Вечер бокса в Техасе: Тайсон – Пол, Барриос – Рамос и другие бои
сегодня, 08:54
UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра – Чендлер и другие бои
сегодня, 08:10
Турнир Hype FC с участием Пираева и Аббасова был отменен за несколько минут до начала
4сегодня, 07:50
Боя Шавката Рахмонова и Камару Усмана на UFC 310 не будет («Вестник ММА»)
3сегодня, 07:44
Джонс заявил, что Аспиналл хочет «ночь красных трусиков»: «Всем нужен бой со мной»
7вчера, 18:42
Тайсона обяжут пройти ЭЭГ и ЭКГ перед боем с Полом (Boxing Kingdom)
3вчера, 17:22
Анкалаев раскритиковал Перейру и Джонса: «Бойцовский чемпионат избегателей»
29вчера, 16:43Фото
Анкалаев – о Джонсе: «У него два финиша за последние 10 лет»
23вчера, 15:55
Никал – о победе Чимаева над Уиттакером: «Это было очень впечатляюще»
вчера, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37