Ян считает, что Умар не заслужил титульник: «У кого он выиграл в топ-15? Нужна еще пара поединков»

Петр Ян считает, что Умар Нурмагомедов не заслужил бой с Мерабом Двалишвили.

«У кого Умар выиграл из топ-15? Думаю, что ему, безусловно, нужно провести пару поединков, а там посмотрим, что будет», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян .

Ян − о бое Двалишвили и Умара: «Думаю, Мераб избегает этого поединка, это опасно для него»

Стерлинг − о бое Яна с Фигейредо: «Мне нравятся бои Петра, когда он не дерется со мной»