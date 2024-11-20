Ян считает, что Умар не заслужил титульник: «У кого он выиграл в топ-15? Нужна еще пара поединков»
Петр Ян считает, что Умар Нурмагомедов не заслужил бой с Мерабом Двалишвили.
«У кого Умар выиграл из топ-15? Думаю, что ему, безусловно, нужно провести пару поединков, а там посмотрим, что будет», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.
Ян − о бое Двалишвили и Умара: «Думаю, Мераб избегает этого поединка, это опасно для него»
Стерлинг − о бое Яна с Фигейредо: «Мне нравятся бои Петра, когда он не дерется со мной»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Russia
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