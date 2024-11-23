Почему бои Петра Яна – лучший способ полюбить MMA

Не про величие, а про преодоление.

Победа Петра Яна читалась, но, кажется, никто не ждал настолько классной разборки. Нельзя сказать, что Дейвисон Фигейредо полностью провалился: на старте боя он исполнил шикарный перевод подсечкой, а в четвертом раунде – отправил соперника во флеш-нокдаун. Но, несмотря на это, Ян не дал шанса судьям себя опрокинуть – уверенная победа 50-45.

Кажется, в его поединках самое главное не победы. Всегда ощущается мандраж: Ян часто проигрывает первый раунд и может серьезно напропускать, хоть и через крепкий высокий блок. Он не выглядит непобедимым – и это подкупает.

Ян рисковал проиграть и в этот раз. Все началось с подсечки Фигейредо и отданной спины (перед глазами – флешбеки из поединка со Стерлингом), продолжилось несколькими плотными попаданиями и падением на канвас, после которого перед глазами Яна, как он сам сказал, появились фейерверки. Победа добыта, но трудностей – достаточно.

Плохо ли это? Для наследия – определенно. Из-за стиля Ян доводит поединки до решений, в которых ему часто не везет. Он берет долгие паузы, часто выцеливает удары, принимает много попаданий в блок и не только – делает все, чтобы позволить сопернику создать мнимое впечатление лидерства, влияющее судей. Вы никогда не скажете, что Ян доминирует – даже лидируя, он оставляет шансы оппоненту.

Но какое же крутое ощущение, когда Ян все-таки наносит тот самый удар, который так долго выцеливал. Как же приятно смотреть на результат вычислений компьютера в его голове, высчитывающего слабое место в защите соперника. Все же видели эти апперкоты, которые Ян нащупал в третьем раунде? Ну что за бойцовский интеллект?

История любого героя включает в себя преодоление. Без него сюжет как будто иссякает. Есть прекрасный пример из комиксов – Супермен. Он создавался как неуязвимый герой, способный двигать машины, поезда, корабли, опережавший локомотивы, а потом – летевший быстрее света. В какой-то момент Супермен приобрел способность замораживать предметы и выпускать из глаз тепловые лучи. Он стал неуязвимым. И это скучно.

Чтобы это исправить, авторы DC сначала добавили в сюжет криптонит, а потом и вовсе пересобрали историю. Теперь Супермен уже не мог бросаться планетами и выдерживать удар ядерной бомбой – он даже стал зависимым от света солнца. Новые ограничения сделали его уязвимым и более близким к обычным людям.

А для развития сюжета с неуязвимыми героями приходится надумывать все новые испытания. В мире ММА таким неуязвимым был Хабиб Нурмагомедов. Многие помнят, как перед каждым новым поединком эксперты говорили: «А вот сейчас он действительно может проиграть – соперник точно доставит ему трудностей». И с каждым новым боем Хабиб побеждал все быстрее и проще.

В последних поединках Нурмагомедова уже никто не ждал сюжетных поворотов. Фанаты просто наблюдали за все новыми ступенями величия. И это тоже очень интересно – узнать, на что еще способен один из сильнейших спортсменов в истории, какие еще рекорды он побьет и как быстро задушит соперника.

Но поединки таких бойцов, как Ян – другой кайф. Он возвращается после тяжелых травм, противостоит неудобным и неуступчивым соперникам, борется с последствиями собственных глупых решений.

И делает это красиво: разбивает оппонентов самыми разнообразными приемами от классических двоек и миддл-киков до многоударных комбинаций со сменой этажей атаки и вот таких волшебных о-сото-гари, показывая всю красоту одного из самых технически сложных видов спорта на земле.

Если вы хотите погрузиться в мир смешанных единоборств, то начните именно с Петра Яна. Пересмотрев все его поединки от начала и до конца, вы найдете множество драматических сюжетов, истории преодоления и целый массив шикарных поединков. А самое главное – наблюдая за Яном, вы прочувствуете путь от пацана, свистящего в микрофон и кричащего «Хэллоу, Чикаго!», до сложившегося семьянина, первым делом подзывающего сына в октагон.

И да, эта история еще совсем не окончена. Ее финал может оказаться мегаэффектным, но для этого Яну нужно снова преодолеть сложнейшие испытания. И мы их обязательно увидим.

Вот такого Яна нам не хватало: без шансов разобрал Фигейредо и вызвал Мераба на реванш

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Фото: Xinhua/Cheong Kam Ka/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Megan Briggs