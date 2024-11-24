Токов – о Яне: «Он в чемпионской гонке. У Петра очень хорошие шансы против Мераба»
Анатолий Токов считает, что Петр Ян может побороться за титул UFC.
«Ян в чемпионской гонке. Он будет только добавлять. У Петра очень хорошие шансы против Мераба Двалишвили. Он опасный ударник. И борьба у него на уровне. Фигейредо пытался бороться в первом раунде. А потом понял, что доминации никакой нет. Мне было бы очень интересно посмотреть на поединок Яна с Двалишвили», – сказал экс-боец Bellator Анатолий Токов.
Напомним, Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.
Вот такого Яна нам не хватало: без шансов разобрал Фигейредо и вызвал Мераба на реванш
Опубликовал: Артем Чугунов
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