Токов – о Яне: «Он в чемпионской гонке. У Петра очень хорошие шансы против Мераба»

Анатолий Токов считает, что Петр Ян может побороться за титул UFC.

«Ян в чемпионской гонке. Он будет только добавлять. У Петра очень хорошие шансы против Мераба Двалишвили . Он опасный ударник. И борьба у него на уровне. Фигейредо пытался бороться в первом раунде. А потом понял, что доминации никакой нет. Мне было бы очень интересно посмотреть на поединок Яна с Двалишвили», – сказал экс-боец Bellator Анатолий Токов .

Напомним, Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.

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