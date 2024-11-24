Белал – о выступлении Яна: «Он чертовски опасен со своими ударами. Сделал все так, будто это легко»
Белал Мухаммад прокомментировал победу Петра Яна в бою с Дейвисоном Фигейредо.
«Ян чертовски опасен со своими ударами. Фигейредо был лучше, чем я ожидал. Но ему не хватило бросков.
Петр сделал все так, будто это было легко», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.
Почему бои Петра Яна – лучший способ полюбить MMA
Вот такого Яна нам не хватало: без шансов разобрал Фигейредо и вызвал Мераба на реванш
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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