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Ян – о словах после боя, что однажды в UFC его уже «опрокинули»: «Чувствовал, что забрал все раунды. Но были прецеденты, когда ты не знаешь, что будет в конечном итоге»

Ян объяснил, почему упомянул неоднозначное судейство UFC после боя с Фигейредо.

«Я понимал, что Фигейредо будет угрожать и стараться сделать перевод. Проморгал этот момент в первом раунде, думал, что пока сухие, возможно, он этого не будет делать. Дальше я контролировал его атаки, понимал, какие там удушающие приемы различные.

Почему после боя сказал, что UFC как-то меня опрокинули? Я чувствовал по раундам, плюс угол мне говорил, что четыре отрезка мы точно забрали. Опять же, были случаи, прецеденты, когда ты не знаешь, что будет в конечном итоге», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.

Напомним, Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.

Вот такого Яна нам не хватало: без шансов разобрал Фигейредо и вызвал Мераба на реванш

Почему бои Петра Яна – лучший способ полюбить MMA

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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logoUFC
Ян - Фигейредо
logoПетр Ян
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