Вот такого Яна нам не хватало: без шансов разобрал Фигейредо и вызвал Мераба на реванш

Отпраздновал с флагом и плачущим сыном.

Петр Ян вернулся на победную серию – на турнире UFC в Макао он зрелищно выступил против другого бывшего чемпиона Дейвисона Фигейредо и уверенно победил.

Дальше – титульник?

Перед боем Ян мечтал о титульнике с Мерабом и отрицал поражение О’Мэлли. Он подписал новый выгодный контракт с UFC

Петр Ян – бывший чемпион легчайшего веса, который пытается вернуть пояс. В 2021-м он потерял титул, а затем проиграл три раза подряд. После годичного перерыва вернулся в марте 2024-го, в близком бою победив Суна Ядуна. Сразу же перенес тяжелую операцию на крестообразной связке и мениске, поэтому восстановился лишь под конец года.

Яну 31 год, он накопил много травм, поэтому выглядит уязвимым. Несмотря на это, он подписал новый контракт на улучшенных условиях на шесть боев (срок – 2,5 года). Яркой победой над Фигейредо Ян мог вернуться в гонку за пояс, которым владеет Мераб Двалишвили. Перед турниром Ян заявлял, что уверенно победил О’Мэлли и вообще признает лишь одно поражение в UFC.

В дивизионе интересная ситуация: Мераб стал чемпионом, но избегает титульника против Умара Нурмагомедова, хотя его подтвердил Дана Уайт. Мераб хочет реванш с О’Мэлли – бой, который невыгоден UFC, ведь два поражения подряд похоронят их звезду. Поэтому Ян мог ворваться в гонку и стать следующим соперником Мераба, о чем говорил перед турниром:

«Я не заглядываю за спину Фигейредо, просто уверен, что сломаю его и займу место главного претендента. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Я представляю, как побеждаю, как поднимают мою руку, а затем я бросаю вызов Мерабу».

Но Фигейредо – непростой соперник: тоже бывший чемпион, но наилегчайшего веса. Он поднялся в новую категорию в декабре 2023-го, после чего победил трижды – Роба Фонта, Коди Гарбрандта и Марлона Веру. Фигейредо – универсальный боец, но износившийся: ему 36, что очень много для легчайшего веса. В наилегчайшем дивизионе он провел четыре титульника подряд против Брэндона Морено – 16 раундов, в которых оставил лучшие годы.

Несмотря на это, Фигейредо рассчитывал получить титул до завершения карьеры. Перед боем он шел пятым в рейтинге, но обещал нокаутировать Яна и забраться выше:

«Петр Ян – просто еще один боец. До сих пор я дрался только с большими именами в этом дивизионе. Моя главная цель – нокаутировать его в субботу вечером. Как только завоюю чемпионский титул UFC в легчайшем весе, я войду в историю. Буду упорно трудиться для этого и добьюсь, если Бог даст».

Ян пять раундов избивал Фигейредо, но упал в нокдаун. После победы вывел в октагон сына и потребовал титульник

Ян вышел в октагон под фирменный «Стволок за поясок» Ноггано, обвязавшись российским флагом. Но бой начал нервно: спустя 20 секунд первого раунда пропустил тейкдаун. Две минуты Ян без урона защищался в партере, а затем прокрутился и занял доминирующую позицию. До конца раунда Ян разбивал Фигейредо, позволив подняться лишь на последних секундах. Отличный первый раунда, после которого Фигейредо выглядел растерянным.

Во втором раунде Ян жестко обстреливал корпус и ноги – летели лоу-кики и облик-кики. В стойке у Фигейредо ничего не получалось, а Ян встречал на сближении хай-киком, который залетал даже через блок. Во второй половине раунда Ян замедлился и больше пропускал. Но раунд закончил эпичной подножкой, с грохотом уронив Фигейредо на канвас.

В третьем раунде Ян снова пропустил тейкдаун, но быстро поднялся. И почти сразу попал серией, уронив Фигейредо в нокдаун. В партере пытался добить, но не смог. Вернувшись в стойку, Ян продолжил поддавливать и охотился за нокаутом. Он закрепостился, что заметили в углу и крикнули: «Легче на ногах – как кошечка!»

На последней минуте раунда Фигейредо зачем-то в центре октагона полез в клинч. Ян воспользовался шансом: разрядил серии на ближней дистанции, а Фигейредо закачался и снова был близок к нокдауну.

В четвертом раунде Фигейредо пытался бороться, но снова тяжело пропускал – особенно апперкот. Фигейредо с трудом стоял на ногах, у него несколько раз вылетала капа. Но внезапно за 20 секунд до конца уронил Яна в нокдаун у сетки. Но тот быстро восстановился и сам чуть не вырубил Фигейредо.

В пятом раунде Ян снова лучше действовал в стойке, но пропустил пару тяжелых ударов. За минуту до конца он слегка поплыл, пропустив круговой удар ногой («знак вопроса»). Но снова устроил красоту: искусно избежал тейкдауна, перехватил инициативу и вырвал концовку.

Ян уверенно победил единогласным решением – все судьи отдали 50-45. Он перебил Фигейредо в каждом раунде, но заставил понервничать, пропустив несколько тяжелых ударов и даже упав в нокдаун. Казалось, пару раз Ян плыл, но показал мастерство даже в таких эпизодах. Крайне мощное выступление, в котором Ян показал весь чемпионский арсенал.

После победы он вывел в октагон сына – тот крикнул в микрофон, что очень рад победе папы, и заплакал. Сам Ян вызвал на бой чемпиона: «Мераб перед этим боем сказал, что Дейвисон – претендент номер один. Я только что победил претендента на пояс в этом дивизионе. Хочу реванш».

Мераб отреагировал моментально – принял вызов и написал в соцсетях: «Что за бой! Я впечатлен выступлением Петра Яна этим вечером». Неужели Ян опередит Умара и первым подерется за пояс в 2025-м?

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Фото: Gettyimages /Jeff Bottari/UFC, Megan Briggs