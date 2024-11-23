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Ян призвал Двалишвили выйти на реванш: «Давай сделаем это снова! Обещаю, фанаты не будут разочарованы»

Петр Ян попросил реванш у Мераба Двалишвили.

«Давай сделаем это снова! Обещаю, фанаты не будут разочарованы», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.

Напомним, Ян дрался с Мерабом Двалишвили в марте 2023-го и проиграл единогласным решением судей.

Ян – Двалишвили: «Перед боем ты сказал, что Фигейредо – главный претендент на титул. Что теперь?»

Двалишвили – о победе Яна: «Впечатлен выступлением Петра»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Петра Яна
logoПетр Ян
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoUFC
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