Ян призвал Двалишвили выйти на реванш: «Давай сделаем это снова! Обещаю, фанаты не будут разочарованы»
Петр Ян попросил реванш у Мераба Двалишвили.
«Давай сделаем это снова! Обещаю, фанаты не будут разочарованы», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.
Напомним, Ян дрался с Мерабом Двалишвили в марте 2023-го и проиграл единогласным решением судей.
Ян – Двалишвили: «Перед боем ты сказал, что Фигейредо – главный претендент на титул. Что теперь?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Петра Яна
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