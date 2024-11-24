Двалишвили готов драться с Яном: «Вперед, мне нравится этот вызов. 8 марта»

Мераб Двалишвили согласен драться с Петром Яном.

«Отличный бой, Петр. Мне нравится твой вызов и твое уважение. Давай подеремся снова, спустя два года. 8 марта на T-Mobile Arena. Вперед нахрен. Никто не заберет мой пояс», – сказал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Ян – Двалишвили: «Перед боем ты сказал, что Фигейредо – главный претендент на титул. Что теперь?»

Ян призвал Двалишвили выйти на реванш: «Давай сделаем это снова! Обещаю, фанаты не будут разочарованы»