Бой Тайсона и Пола смотрели в прямом эфире более 60 млн человек
Поединок Тайсона и Пола посмотрели в прямом эфире более 60 миллионов человек.
Netflix сообщает, что 60 миллионов зрителей по всему миру запустили в прямом эфире поединок Джейка Пола против Майка Тайсона.
Сервис уточняет, что поединок Кэти Тэйлор и Аманды Серрано, предварявший главное событие, смотрели 50 миллионов человек.
Зато Пол – Тайсон удалось как шоу: выезд к рингу на кабриолете, билет за $2 млн, легший Netflix
Вечер бокса в Техасе: Тайсон проиграл Полу, Барриос и Рамос не выявили победителя и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Netflix
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