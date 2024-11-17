Бой Тайсона и Пола смотрели в прямом эфире более 60 млн человек

Поединок Тайсона и Пола посмотрели в прямом эфире более 60 миллионов человек.

Netflix сообщает, что 60 миллионов зрителей по всему миру запустили в прямом эфире поединок Джейка Пола против Майка Тайсона .

Сервис уточняет, что поединок Кэти Тэйлор и Аманды Серрано, предварявший главное событие, смотрели 50 миллионов человек.

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