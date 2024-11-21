Правда ли, что Майк Тайсон поддался Полу и не стал его вырубать? Разбираем теорию фанатов

Много странных моментов.

Поражение Майка Тайсона от Джейка Пола вызвало не только волну критики, но и породило теорию, что Тайсон просто поддался и сдался.

Что не так и справедливы ли претензии?

Первый раунд: Тайсон ни разу не попал при стартовом навале

Тайсон вышел на бой с узнаваемым геймпланом – атака с высоким прессингом с первых секунд. Но смутило, что Тайсон ни разу не достал Пола, хотя соперник уходил с опущенными руками и открытой головой.

Причем Тайсон мог пробить левый боковой после нырка, но вместо этого остался на месте, чтобы не пропустить хук от Пола. Важно, что Пол сохранял дальнюю дистанцию, а после завязал Тайсона в клинч, чтобы не пропустить вблизи.

(на всех гифках, кроме первой и последней, видео замедлено в два раза)

Еще одна причина, почему Тайсон ни разу не попал во время стартового навала, – плохая физическая форма. Даже в выставочном бою против Роя Джонса-младшего он выглядел свежее и резче, благодаря чему доставал джебами. При этом Тайсон выиграл первый раунд у Пола благодаря напору и попаданиям, от которых соперник даже отлетал.

Первый раунд: Тайсон сделал нырок, но не пробил закрытого Пола

На последней минуте первого раунда Тайсон мог поймать Пола левым боковым после успешного нырка. Но Пол закрылся и отскочил, из-за чего Тайсон не выбросил хук. Самая удобная цель для Тайсона (особенно для сегодняшнего) – стоячая и открытая.

В этом бою Пол хорошо работал ногами, чтобы не подпустить к себе Тайсона. После того эпизода Пол начал работать на дальней дистанции, а за 34 секунды до конца раунда пробил точный оверхенд.

Второй раунд: Тайсон не ответил на выпад Пола, а только замахнулся

Еще одна претензия – Тайсон не успевал отвечать на контратаках. Он хорошо защищался и зачастую успешно уворачивался, но не сокращал дистанцию. Во втором раунде Тайсон уклонился и едва замахнулся правой рукой, но не выбросил ответный удар – потому что Пол отскочил после неудачной атаки.

Спустя три секунды Тайсон все-таки достал Пола левым боковым после нырка – нащупал нужную дистанцию.

Третий раунд: еще один странный замах от Тайсона после уклона

Тайсон выглядел конкурентным в первых двух раундах, но в третьем Пол нащупал рабочую дистанцию и вовремя разрывал ее после выброшенных ударов. Перед спорным эпизодом Тайсон едва не потерял равновесие от пропущенных джебов и зацепа от Пола.

Далее Тайсон нырнул и замахнулся левым хуком, но Пол уже сместился в бок, поэтому контратака стала неактуальной. Именно в этом отрезке у Тайсона начались проблемы с физикой, откуда возник другой недостаток – чувство дистанции: Тайсон застаивался и не успевал за Полом. Комментировавший бой Рой Джонс заявил, что у Тайсона был ужасный футворк – в их выставочном бою в 2020 году он выглядел гораздо лучше.

Поэтому у Тайсона меньше выброшенных ударов (97 против 278) и низкий процент попаданий (18,6% против 28,1%). По точным ударам – тоже катастрофа: 18 против 78. Но главные тезисы, подтверждающие усталость Тайсона, – один точный джеб из 28 выброшенных за последние пять раундов и 55 выброшенных ударов в первые три трехминутки против 42 в оставшихся пяти.

Четвертый раунд: Тайсон не пробил открытого Пола

Тайсон мог поймать Пола ответным ударом после уклона – соперник стоял с опущенными руками. В этот момент Тайсон уклонялся с закрытой и опущенной головой и не видел Пола, из-за чего вернулся в стойку и упустил шанс пробить. Дистанция была оптимальной только для Пола, так как он вовремя отскочил.

Что за необъяснимая отмена атаки Тайсона?

Наиболее часто встречающийся спорный хайлайт – как во второй половине третьего раунда Тайсон сделал замах правой рукой, но не выбросил удар. Причем для него дистанция была оптимальной, а Пол в этот момент опустил переднюю руку.

Это самый спорный эпизод боя. Обычно такие моменты заканчиваются плотными попаданиями в челюсть, а не просто взмахом руки – как отказаться от удара в пустые ворота в футболе.

За несколько секунд до этого эпизода Тайсон пытался поймать Пола навстречу правым хуком, но тот уклонился. Есть важный нюанс – Тайсон оторвал от канваса опорную ногу при нанесении удара и завалился. Это говорит об усталости. Причем именно в этом раунде преимущество Пола было наиболее очевидным: 16 попаданий против пяти и 11 акцентированных против четырех.

Почему Тайсон кусал перчатки? Есть версия, что он сдерживал себя от ударов

Один из самых странных хайлайтов боя – как Тайсон неоднократно кусал перчатки. В соцсетях раскрутилась версию, что так Тайсон сдерживал себя от атак. Но не забываем, что Тайсон удерживал руку прижатой к голове – это важно после атак, чтобы не пропустить в ответ.

Как видно из хайлайтов, версия с удержанием рук у головы выглядит правдоподобнее, чем сдерживание от ударов. Сам Тайсон сразу объяснился после боя: «У меня есть привычка кусать перчатки – это мое пристрастие».

Главная претензия болельщиков к Тайсону – различная степень интенсивности на тренировках и в бою с Полом. Видео, где Тайсон агрессивно бил по лапам и спарринг-партнерам, убеждали, что такая версия способна задавить Пола. Но такие наработки на лапах – вспышки на несколько секунд, после которых нужно восстановиться и не пропустить в ответ.

В первом раунде Тайсон выглядел уверенно, но после этого возраст (58 лет) и физическая форма напомнили о суровой реальности – уже к третьему раунду он неуверенно стоял на ногах. Если на это наложить проблемы со здоровьем (инвалидная коляска два года назад и язва с серьезной кровопотерей в мае-2024), то поражение от Джейка Пола выглядит логичным.

Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл

Фото: IMAGO/APINPHO/Ed Mulholland/Global Look Press