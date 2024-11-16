Зато Пол – Тайсон удалось как шоу: выезд к рингу на кабриолете, билет за $2 млн, легший Netflix

Среди зрителей – Шакил О’Нил и Шарлиз Терон.

Майк Тайсон вернулся на профессиональный ринг и разгромно проиграл Джейку Полу решением судей. Но это не отменяет успешность ивента в Техасе, которая была бы невозможна без хедлайнеров.

Получилось действительно дорого и эффектно.

На трибунах – знаменитости и легенды: Шакил О’Нил даже договорился о боксерском поединке

На бое Тайсон – Пол присутствовали знаменитости из мира спорта и шоу-бизнеса: актриса Шарлиз Терон, Леннокс Льюис, Шугар Рэй Леонард, Эвандер Холифилд, Андре Уорд, баскетболист Шакил О’Нил и другие.

Причем О’Нил договорился о боксерском поединке с бывшим игроком NFL Робом Гронковски, а Льюис и Холифилд заходили в раздевалку к Тайсону перед выходом на ринг.

Джейк Пол добавил шоу дороговизны – и выехал к рингу на кабриолете:

Суммарно Тайсон и Пол получили самые большие гонорары года после боя Усик – Фьюри

Центр бокса переехал в Саудовскую Аравию, где проводятся исторические поединки за абсолютные чемпионства и платятся сумасшедшие деньги. В 2024 году самые большие гонорары получили Александр Усик и Тайсон Фьюри: по минимальной оценке, Фьюри заработал $69 млн, а Усик – $34 млн.

За ними – Джейк Пол и Майк Тайсон, которые должны получить $40 и $20 млн. Давняя звезда PPV в мировом боксе Канело Альварес заработал по $35 млн за поединки против Эдгара Берланги и Хайме Мунгии, а его соперники – до $10 млн.

Рекордная выручка за пределами США – превзошли Канело в два раза

Поединок Тайсон – Пол прошел на арене AT&T в Арлингтоне, которая вмещает 80 тысяч зрителей. По предварительным данным, стадион посетило свыше 70 тысяч, сгенерировав выручку в $17,8 млн. Это самая большая выручка за пределами Лас-Вегаса и самый прибыльный боксерский ивент по продажам билетов в США, организованный за пределами Лас-Вегаса.

Канело Альварес выступал на этой же арене в 2021 году против Билли Джо Сондерса и собрал 66 тысяч зрителей, сгенерировав $9 млн. Хоть Техас и граничит с Мексикой, но сумма от продажи билетов вышла в два раза меньше, чем на Тайсоне и Поле.

Самый дорогой билет в истории бокса, который в 11 раз дороже, чем на бое Мейвезер – Пакьяо

Помимо классических VIP-билетов, стоящих от $5 до $20 тысяч, организаторы продали самый дорогой билет в истории бокса – за $2 млн. Покупателем стала юридическая фирма TorkLaw. В пакет входит:

место на взвешивании возле главных лиц турнира;

по четыре места на первом и втором рядах в рингсайде;

две ночи в отеле;

доступ в зеленую комнату с открытым баром;

доступ в раздевалку к боксерам перед боем;

доступ в ринг после боя для фото;

подписанные Тайсоном и Полом боксерские перчатки.

Самый дорогой билет на бой между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо стоил $180 тысяч, что в 11 раз дешевле, чем на поединок Тайсон – Пол.

Дебютная трансляция бокса на Netflix не выдержала многомиллионной нагрузки подписчиков – проблемы начались еще до главного боя

Эксклюзивным бродкастером турнира стала стриминговая платформа Netflix, для которой это первый большой спортивный ивент в прямом эфире. К сожалению, сервера не справились с нагрузкой.

Трансляция начала слетать еще во время соглавного поединка между Кэти Тейлор и Амандой Серрано. Но пока неизвестно, сколько из 282 млн подписчиков смотрели бой Тайсон – Пол в прямом эфире.

Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл

Тайсон показал голую задницу в трансляции Netflix. Фанаты в восторге: «Ждем Майка на OnlyFans!»

Фото: East News /AP Photo/Julio Cortez; Gettyimages.ru /Photo by Brett Carlsen, Al Bello/Getty Images for Netflix © 2024