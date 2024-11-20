Netflix сообщил, что бой Тайсона и Пола посмотрели 108 миллионов зрителей
Бой Майка Тайсона и Джейка Пола посмотрели свыше 100 миллионов зрителей.
Как сообщает Netflix, это самое просматриваемое событие в истории стримингов, собравшее 108 миллионов зрителей по всему миру.
Напомним, что Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей по итогам восьми раундов.
Джейк Пол: «Мой путь в боксе: титул чемпиона мира, проведение больших событий и создание компании, сосредоточенной на женщинах и проспектах»
Нганну − о бое с Джейка Полом по правилам ММА: «Только если он не возьмет с собой Логана»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Netflix
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