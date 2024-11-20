Netflix сообщил, что бой Тайсона и Пола посмотрели 108 миллионов зрителей

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола посмотрели свыше 100 миллионов зрителей.

Как сообщает Netflix, это самое просматриваемое событие в истории стримингов, собравшее 108 миллионов зрителей по всему миру.

Напомним, что Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей по итогам восьми раундов.

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