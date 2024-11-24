Чемпион ACA Гончаров – о Яне: «UFC нужно устроить бой Петра с О’Мэлли. Умар и Мераб – очень неприятные оппоненты для него»

Евгений Гончаров хочет, чтобы Петр Ян дрался с Шоном О’Мэлли.

«Сейчас Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов – это очень неприятные оппоненты для Петра. UFC надо организовать бой Яна и Шона О’Мэлли , это будет интересно. Это тот бой, которого мы заслуживаем. Победитель дерется за пояс. В этом бою станет понятно, претендует ли на что-то Ян. О’Мэлли прибавил после их противостояния.

Сейчас О’Мэлли уже не тот, который дрался с Петром в 2022-м. Это парень, который был чемпионом, который дал хоть и не совсем конкурентный, но достаточно неплохой бой Двалишвили. Там были хорошие попадания со стороны Шона. Реванш с Яном я бы посмотрел. Все три боя, которые маячат на горизонте – с Умаром, Шоном и Мерабом, будут максимально сложные для Яна.

Самый стилистически удобный соперник – это О’Мэлли, а дальше ребята с серьезной борьбой. Яну рано драться с Двалишвили, ему надо подраться с Шоном», – считает чемпион ACA Евгений Гончаров .

Напомним, Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.

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Вот такого Яна нам не хватало: без шансов разобрал Фигейредо и вызвал Мераба на реванш