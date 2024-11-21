Петр Ян: «Представляю, как побеждаю Фигейредо, мне поднимают руку, а затем я вызываю Мераба»

Петр Ян хочет вызвать Мераба Двалишвили, если победит Дейвисона Фигейредо.

«Знаете, как и говорил сам Мераб , сейчас Фигейредо – самый сильный и достойный соперник, так что, если я его побью, не знаю, что скажет Мераб. Вероятно, он захочет провести матч-реванш с Шоном О’Мэлли... Как вы все знаете, когда я дрался с Шоном, меня ограбили, я победил Шона очень убедительно.

Не знаю, что произойдет, но знаю, что не смотрю дальше Фигейредо. Я просто очень уверен, что одолею его и займу первое место в рейтинге. Только плохой солдат не хочет быть генералом. У себя в голове я представляю, как побеждаю, мне поднимают руку, а затем я вызываю Мераба», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян .

Бой между Петром Яном и Дейвисоном Фигейредо возглавит UFC Fight Night в Макао, который пройдет 23 ноября и начнется в 14:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

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