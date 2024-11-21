Петр Ян: «Представляю, как побеждаю Фигейредо, мне поднимают руку, а затем я вызываю Мераба»
«Знаете, как и говорил сам Мераб, сейчас Фигейредо – самый сильный и достойный соперник, так что, если я его побью, не знаю, что скажет Мераб. Вероятно, он захочет провести матч-реванш с Шоном О’Мэлли... Как вы все знаете, когда я дрался с Шоном, меня ограбили, я победил Шона очень убедительно.
Не знаю, что произойдет, но знаю, что не смотрю дальше Фигейредо. Я просто очень уверен, что одолею его и займу первое место в рейтинге. Только плохой солдат не хочет быть генералом. У себя в голове я представляю, как побеждаю, мне поднимают руку, а затем я вызываю Мераба», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.
Бой между Петром Яном и Дейвисоном Фигейредо возглавит UFC Fight Night в Макао, который пройдет 23 ноября и начнется в 14:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Петр Ян идет к титульнику UFC после четырех поражений в пяти боях. Главные вопросы перед возвращением
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий