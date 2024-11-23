Ян – Двалишвили: «Перед боем ты сказал, что Фигейредо – главный претендент на титул. Что теперь?»
Петр Ян хочет реванш с Мерабом Двалишвили.
«Мераб, перед боем ты сказал, что Дейвисон – главный претендент на титул.
Что ты скажешь теперь? Я победил претендента №1 и хочу провести реванш с Двалишвили», – заявил Петр Ян после победы над Дейвисоном Фигейредо в главном событии UFC Fight Night 248.
В марте-2023 Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.
Петр Ян проехался по экс-чемпиону UFC. Ждем титульник?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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