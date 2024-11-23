Двалишвили – о победе Яна: «Впечатлен выступлением Петра»
Мераб Двалишвили признался, что впечатлен победой Петра Яна на UFC Macao.
«Я впечатлен сегодняшним выступлением Петра Яна.
Отличный бой. Петр, ты чертовски хорош», – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Ян победил единогласным решением Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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