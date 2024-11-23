Прохазка и Хилл подерутся 18 января на UFC 311
Стал известен следующий соперник Иржи Прохазки.
Им станет экс-чемпион полутяжелого веса UFC Джамал Хилл.
Бой объявил в эфире UFC Fight Night 248 американский комментатор Дэн Хелли.
Поединок пройдет 18 января в Лос-Анджелесе (США) на UFC 311.
Прохазка в июне проиграл техническим нокаутом Алексу Перейре.
Хилл проиграл нокаутом Перейре в апреле.
Анкалаев − о Прохазке: «У него не бои, а драки в баре»
Прохазка − о следующем бое: «Тот соперник, которого я хотел»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости