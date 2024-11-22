Прохазка − о следующем бое: «Тот соперник, которого я хотел»
Иржи Прохазка заявил, что ему предложили новый бой.
«Мне дали бой, который я хотел, определенно. Этот поединок назревал уже давно, очень рад этому шансу. Сейчас это самый логичный шаг», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка, который в июле-2024 проиграл нокаутом Алексу Перейре.
Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: CNN Prima
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