Прохазка − о следующем бое: «Тот соперник, которого я хотел»

Иржи Прохазка заявил, что ему предложили новый бой.

«Мне дали бой, который я хотел, определенно. Этот поединок назревал уже давно, очень рад этому шансу. Сейчас это самый логичный шаг», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка , который в июле-2024 проиграл нокаутом Алексу Перейре.

Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»