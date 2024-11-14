Джонс готов освободить пояс UFC: «Хочу драться для себя. С самыми случайными парнями – Джамал Хилл или Деррик Льюис»

Джон Джонс заявил, что готов отказаться от пояса UFC ради медийных боев.

«После Стипе у меня будут только супербои. Если я смогу показать доминирующее выступление, то готов отказаться от титула, чтобы дальше драться для себя.

Меня этому учил мой друг Ковбой Серроне: победа, поражение или ничья – он просто бился. Хочу испытать это, потому что с поясом это невозможно, его нужно защищать.

О каких боях я говорю? Да случайные парни. Джамал Хилл – если мы подеремся в 100 кг, то было бы интересно. Деррик Льюис – это главный нокаутер в истории UFC», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

Джонс – о смене перчаток на UFC 309: «Я рад, новая модель была очень тесной и неудобной»

Аспиналл ответил Джонсу, который упрекнул Тома в нехватке чемпионских боев: «Вот в чем загвоздка: Джон – чемпион, который не дерется со мной»