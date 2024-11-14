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Джонс готов освободить пояс UFC: «Хочу драться для себя. С самыми случайными парнями – Джамал Хилл или Деррик Льюис»

Джон Джонс заявил, что готов отказаться от пояса UFC ради медийных боев.

«После Стипе у меня будут только супербои. Если я смогу показать доминирующее выступление, то готов отказаться от титула, чтобы дальше драться для себя.

Меня этому учил мой друг Ковбой Серроне: победа, поражение или ничья – он просто бился. Хочу испытать это, потому что с поясом это невозможно, его нужно защищать.

О каких боях я говорю? Да случайные парни. Джамал Хилл – если мы подеремся в 100 кг, то было бы интересно. Деррик Льюис – это главный нокаутер в истории UFC», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
logoUFC
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logoДжон Джонс
logoДеррик Льюис
logoДжамал Хилл
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