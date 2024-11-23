Прохазка – о поединке Оздемира и Ульберга: «Прекрасная драка, непрерывный экшен»
Иржи Прохазка впечатлен поединком Оздемира и Ульберга.
«Прекрасная драка, непрерывный экшен», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.
Напомним, Карлос Ульберг (11-1) победил Волкана Оздемира (20-8) единогласным решением судей в карде UFC Macao.
UFC Fight Night 248: Ян – Фигейредо, Салихов – Кенан, Ульберг победил Оздемира
Петр Ян снова идет за титулом, но встретится с экс-чемпионом. Необычный турнир UFC в Макао
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Иржи Прохазки
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