Петр Ян снова идет за титулом, но встретится с экс-чемпионом. Необычный турнир UFC в Макао
Петр Ян и Дейвисон Фигейредо провели первый стердаун
Фото: инстаграм UFC Eurasia
Петр Ян уже подписывает плакаты перед турниром
«Я на месте. Будем писать следующую главу»
Фото: инстаграм Петра Яна
Что нужно знать перед UFC Fight Night в Макао?
Всем привет! 23 ноября в Макао пройдет UFC Fight Night, который возглавит бой в легчайшем весе между Петром Яном и Дейвисоном Фигейредо.
В марте-2024 Ян единогласным решением судей победил Суна Ядуна, прервав серию из трех поражений. А теперь получил в соперники экс-чемпиона наилегчайшего веса, который поднялся в весе после четырех титульных поединков против Брэндона Морено и выиграл в новом дивизионе три боя из трех.
После боя с Ядуном Ян перенес операцию на колене и восстанавливался полгода. Теперь он снова идет за титулом: подписал новый трехлетний контракт с UFC, а его менеджер Саят Абдрахманов заявил, что поединок с Фигейредо будет претендентским.
Главные бои турнира:
• Петр Ян – Дейвисон Фигейредо
• Ян Сяонань – Табата Риччи
• Сонг Кенан – Муслим Салихов
• Ванг Конг – Габриэлла Фернандес
• Волкан Оздемир – Карлос Ольберг
• Жанг Мингианг – Оззи Диаз
Основной кард – в 14:00 по мск.