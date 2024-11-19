Петр Ян снова идет за титулом, но встретится с экс-чемпионом. Необычный турнир UFC в Макао

Всем привет ! 23 ноября в Макао пройдет UFC Fight Night, который возглавит бой в легчайшем весе между Петром Яном и Дейвисоном Фигейредо.

В марте-2024 Ян единогласным решением судей победил Суна Ядуна, прервав серию из трех поражений. А теперь получил в соперники экс-чемпиона наилегчайшего веса, который поднялся в весе после четырех титульных поединков против Брэндона Морено и выиграл в новом дивизионе три боя из трех.

После боя с Ядуном Ян перенес операцию на колене и восстанавливался полгода. Теперь он снова идет за титулом: подписал новый трехлетний контракт с UFC, а его менеджер Саят Абдрахманов заявил, что поединок с Фигейредо будет претендентским.

Главные бои турнира :

• Петр Ян – Дейвисон Фигейредо

• Ян Сяонань – Табата Риччи

• Сонг Кенан – Муслим Салихов

• Ванг Конг – Габриэлла Фернандес

• Волкан Оздемир – Карлос Ольберг

• Жанг Мингианг – Оззи Диаз

Основной кард – в 14:00 по мск.