Разбор Дейвисона Фигейредо.

Петр Ян возвращается в октагон и возглавит турнир UFC Fight Night в Макао. 23 ноября он подерется с Дейвисоном Фигейредо – экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе, поднявшимся в весе три поединка назад.

Чем опасен Фигейредо и какие шансы у Яна?

Фигейредо обычно проигрывает по количеству ударов в стойке и медленно набирает ход. Но его нокаутирующая сила – фантастика

Важное сходство Фигейредо и Яна – оба периодически проигрывают по числу ударов в поединке. Если смотреть на средние цифры за всю карьеру, то Ян попадает немного чаще, чем пропускает, а вот разница Фигейредо – отрицательная: 3,01 нанесенных ударов против 3,39 пропущенных.

Как с такими показателями он стал чемпионом UFC? Фигейредо – мастер весогонок. Для поединков в наилегчайшем весе он сбрасывал более 18 кг (c 74 кг до 56) за один тренировочный лагерь, а за 40 часов после официального взвешивания набирал почти 10 кг. Феноменальная прибавка для наилегчайшего дивизиона.

Дело не только в массе и силе. Фигейредо превосходил соперников еще и в скорости. Благодаря такому сочетанию он отправлял соперников на землю одиночными снайперскими ударами. Это удивительно для наилегчайшего веса: обычно нокауты там случаются из-за кумулятивного эффекта от множественных попаданий, а не от одного.

Самый опасный удар Фигейредо – правый прямой. Именно им он чаще всего отправлял соперников в нокдаун. Кроме колоссальной силы, скорости и точности, есть еще одна особенность – Фигейредо часто бьет правый прямой с места и вне комбинаций. Это не мешает ему генерировать силу, способную повалить даже непробиваемого Марлона Веру.

Фигейредо заряжает одиночный правый прямой

Который проходит мимо защиты Веры и роняет его на канвас

Сильнейший удар Фигейредо определяет его стратегию в поединке. Чаще всего (особенно в последних боях) он выжидает, а не инициирует действие. Фигейредо ждет атаки соперника и контратакует с большей силой. Для реализации такой стратегии нужен достаточно крепкий подбородок. Статистика подтверждает, что с этим проблем нет: за всю карьеру в UFC Фигейредо лишь раз упал в нокдаун, причем достаточно легкий – сразу же вернулся в стойку.

Фигейредо – боец с отличным бойцовским интеллектом и сильным тренерским составом. Вместе они создали лучший геймплан под его сильные стороны и сделали максимум, чтобы прикрыть недостатки. Но они все-таки заметны.

Главная слабость прячется в преимуществах. Фигейредо очень силен в одиночных ударах и простых комбинациях, но почти не использует многоударные серии. Это хорошо работает против оппонентов, сникающих из-за силы и жесткости Фигейредо (как ветеран Джозеф Бенавидес), но дает сбои против сильных молодых технарей (как Брэндон Морено).

Еще Фигейредо недостает качественной работы ног. Не ждите от него резких смен углов в атаке или пивотов в обороне. В основном Фигейредо двигается лишь вперед-назад, но делает это очень быстро, что проявляется и в атаках-блицах, и в резвых отходах для защиты от наступающих соперников.

Одна из особенностей Фигейредо – медленный старт. Как и Ян, он разгоняется ближе к концу поединка, стараясь сохранить силы и накопить информацию об атаках соперника. В начале боя Фигейредо активно применяет лоу-кики – очень плотные, быстрые и точные. Такой геймплан делает его опасным бойцом в конце поединков.

Защита Фигейредо недостаточно качественная. 51% защиты от ударов соперников – лишь 16-й показатель среди активных бойцов наилегчайшего веса (в легчайшем у него еще недостаточно боев). Для сравнения: по точности собственных ударов Фигейредо – второй в дивизионе. В чем причина?

Кажется, Фигейредо слишком сильно верит в работу корпусом. Иногда он просто опускает руки и защищается лишь за счет уклонов и нырков. Даже когда Фигейредо остается дисциплинированным и держит руки у лица, удары все равно проходят – его высокий блок слишком слабый. Дыры есть и в переходных фазах – Морено часто доставал Фигейредо в момент разрыва клинча.

Фигейредо – настоящий черный пояс по БЖЖ, но его борцовские навыки немного переоценивают из-за трех последних поединков

Фигейредо – универсал, но до перехода в легчайший дивизион он чуть больше полагался на ударку. После перехода в более тяжелый вес он сменил стилистику и провел четыре тейкдауна за три раунда – больше всего за карьеру в UFC. После топового перформанса против Роба Фонта Фигейредо закрыл в партере активного Коди Гарбрандта и двумя переводами обеспечил себе преимущество в поединке против Марлона Веры.

Основная причина классных борцовских перформансов Фигейредо – шикарный тайминг. Нырнуть под удар идущего вперед соперника или использовать инерцию после правого прямого для прохода в ноги – база. В таких ситуациях он чаще всего получает возможности для тейкдауна.

В легчайшем весе баланс немного сдвинулся в сторону борьбы, из-за чего точность тайминга ухудшилась. Например, против Марлона Веры Фигейредо откровенно спамил тейкдаунами, показав ужасную эффективность: два успешных прохода из 14 попыток.

В итоге Фигейредо все-таки добился результата – три из трех боев в легчайшем весе он забрал во многом благодаря борьбе. Но не отбрасываем контекст: из трех соперников лишь Гарбрандт имел борцовскую базу, хотя и он уже совсем не в лучшей физической форме.

А вот уровень БЖЖ у Фигейредо – высокий. При работе в партере он разнообразен и агрессивен. В наилегчайшем весе Фигейредо постоянно угрожал соперникам болевым приемом, придумывая возможность для сабмишена из любой ситуации. Пример из поединка против Алекса Переса:

Перес пытается вывести Фигейредо из равновесия, высоко поднимая его ногу

Фигейредо трансформирует неудобное положение в попытку болевого на ногу

Любимый прием Фигейредо – гильотина (пять побед в карьере). В этом помогают топовые навыки и экстраординарная мощь. Кажется, силу, с которой Фигейредо сжимает шею соперника, можно почувствовать через экран – настолько плотная гильотина.

Фигейредо удобен для Яна, но нужно опасаться его борьбы

Из всех возможных соперников в топ-5 легчайшего веса Фигейредо – самый простой. Потому что другие бойцы в топе – настоящие монстры: Умар Нурмагомедов, Шон О’Мэлли, Кори Сэндхаген.

Несмотря на тяжелые травмы, кажется, что 31-летний Ян будет в лучшей форме, чем его 37-летний соперник. Фигейредо прошел через множество тяжелых весогонок, сильно потрепав организм. Сейчас он перешел в легчайший дивизион, но след испытаний из прошлого точно остался.

Бой в стойке – удобный сценарий для обоих: Ян будет давить, Фигейредо – отходить и контратаковать. Но Фигейредо придется искать паузы и моменты для отдыха – постоянное движение назад сжигает энергию, а в 37 ее не так много.

Лоу-кики Фигейредо – важный аспект. Несколько точных попаданий могут нанести приличный урон вернувшемуся после травмы ноги Яну. Но на этом козыри Фигейредо в стойке заканчиваются. Прямые одиночные атаки и простые комбинации вряд ли сработают против такого опытного боксера. У Яна прекрасный высокий блок и хорошая работа корпусом – даже такой снайпер, как Шон О’Мэлли, лишь немного зашел за границу 50% точности ударов.

На ближней дистанции у Яна будет значительное преимущество. Фигейредо слишком однообразен в атаке и слишком открыт в защите. Особенно эффективными могут стать атаки на разрыве клинча: у Яна они очень опасные (вспомните нокаут против Юрайи Фэйбера), а Фигейредо в такие моменты недостает дисциплины в защите.

Реальный шанс Фигейредо – в борьбе. Ему необходимо свалить Яна на землю. Классическими проходами в ноги сделать это почти невозможно, подсаживаться под атаки Яна – тоже не вариант, потому что он слишком дисциплинирован. Лучшая опция – поднять его руки в высокий блок ударом или финтом, после чего пройти в ноги. Но и это не гарантия успеха.

Опаснее всего Фигейредо будет в партере. Джиу-джитсу – слабейшая сторона Яна. Хотя не факт, что Фигейредо выполнит перевод, при этом сохранив достаточно энергии для активных действий в партере.

Для уверенной победы Яну необходимо избегать долгих завязок в клинче. Лучшим вариантом при любом сближении будет резкий разрыв дистанции с атакой. В остальном можно действовать по классическому геймплану: прессинговать, давить, выцеливать плотные удары и постепенно увеличивать темп. Важно не давать Фигейредо отдыхать, постоянно преследуя его по октагону.

В этот раз у Яна действительно высокие шансы на положительный результат – для этого есть все необходимые условия. Если он вернется после травмы в хорошей форме, то легко заберет победу уверенным решением судей. Главное – сохранять концентрацию и осторожность.

Петр Ян снова идет за титулом, но встретится с экс-чемпионом. Необычный турнир UFC в Макао

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato