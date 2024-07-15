Конор и Чендлер могут провести бой на UFC 310, Махачев и Царукян – на UFC 308 (Ариэль Хельвани)

Ариэль Хельвани назвал главные бои, которые UFC хочет организовать в 2024 году.

Журналист Ариэль Хельвани рассказал о планах UFC на главные бои в оставшихся номерных турнирах 2024 года.

• UFC 306: Шон О’Мэлли –

• UFC 307: –

• UFC 308: Ислам Махачев – Арман Царукян

• UFC 309: Джон Джонс – Стипе Миочич

• UFC 310: Конор Макгрегор – Майкл Чендлер

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