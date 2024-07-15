Конор и Чендлер могут провести бой на UFC 310, Махачев и Царукян – на UFC 308 (Ариэль Хельвани)

Теги UFC MMA Джон Джонс Майкл Чендлер Стипе Миочич Конор Макгрегор Макс Холлоуэй Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Ислам Махачев Ариэль Хельвани Арман Царукян Илия Топурия Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Ариэль Хельвани назвал главные бои, которые UFC хочет организовать в 2024 году.

Журналист Ариэль Хельвани рассказал о планах UFC на главные бои в оставшихся номерных турнирах 2024 года.

• UFC 306: Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили

• UFC 307: Илия ТопурияМакс Холлоуэй

• UFC 308: Ислам Махачев – Арман Царукян

• UFC 309: Джон Джонс – Стипе Миочич

• UFC 310: Конор Макгрегор – Майкл Чендлер

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5 комментариев
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по выпитому вискарю?😂
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Кстати, подскажите, кто в теме - где сейчас победили того сезона TUF? А то уже год прошел
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Махачев Царукян интересное противостояние) На это стоит посмотреть)
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306. 307. 308. настоящие противостояние. а эти, 309 и 310 это проекты юфс
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