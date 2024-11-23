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Хабиб репостнул новость ESPN о признании Макгрегора виновным в изнасиловании

Хабиб отреагировал на признание Макгрегора виновным по делу об изнасиловании.

Отдельном отметим, что Нурмагомедов не оставил комментарий к записи.

Напомним, вчера Гражданский суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии и приговорил к денежному штрафу в размере €248 тысяч.

Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?

Макгрегор − об обвинительном приговоре по делу о сексуальном насилии: «Обжалую это решение. Разочарован, что присяжные не прислушались к доказательствам»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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