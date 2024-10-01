Конор не планирует драться с Махачевым (ТАСС)

В команде Конора Макгрегора опровергли информацию о возможном бое с Исламом Махачевым.

«Конор не рассматривает бой против Махачева . Хотя и готов вернуться в самое ближайшее время. Он ждет предложений от UFC », − цитирует ТАСС источника в команде Конора Макгрегора .

В последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

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