Конор не планирует драться с Махачевым (ТАСС)
В команде Конора Макгрегора опровергли информацию о возможном бое с Исламом Махачевым.
«Конор не рассматривает бой против Махачева. Хотя и готов вернуться в самое ближайшее время. Он ждет предложений от UFC», − цитирует ТАСС источника в команде Конора Макгрегора.
В последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.
Конор Макгрегор: «Мы с Кроуфордом обсуждали сделку о двух поединках»
Конор – Топурии: «Схвачу тебя за шиворот и отшлепаю по носу, коротышка»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости