Оздемир – о поражении Ульбергу: «Это просто кочка на дороге. Я вернусь сильнее, даю слово»

Волкан Оздемир прокомментировал поражение Карлосу Ульбергу.

«Сегодня все пошло не так, как я хотел. Но это просто кочка на дороге. Я вернусь сильнее, даю слово», – написал в соцсетях боец UFC Волкан Оздемир .

Напомним, Оздемир проиграл Карлосу Ульбергу единогласным решением в поединке на UFC Fight Night 248.

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