Оздемир – о поражении Ульбергу: «Это просто кочка на дороге. Я вернусь сильнее, даю слово»
Волкан Оздемир прокомментировал поражение Карлосу Ульбергу.
«Сегодня все пошло не так, как я хотел. Но это просто кочка на дороге. Я вернусь сильнее, даю слово», – написал в соцсетях боец UFC Волкан Оздемир.
Напомним, Оздемир проиграл Карлосу Ульбергу единогласным решением в поединке на UFC Fight Night 248.
UFC Fight Night 248: Ян – Фигейредо, Салихов нокаутировал Кенана, Ульберг победил Оздемира
Прохазка – о поединке Оздемира и Ульберга: «Прекрасная драка, непрерывный экшен»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Волкана Оздемира
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости