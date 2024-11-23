Салихов вертушкой нокаутировал Кенана на UFC Macao

Муслим Салихов победил Сонга Кенана на турнире UFC Fight Night 248.

Бой закончился уже в первом раунде – Салихов нокаутировал соперника ударом с разворота ногой.

Видео нокаута – здесь .

UFC Fight Night 248: Ян – Фигейредо, Салихов нокаутировал Кенана, Ульберг победил Оздемира

Петр Ян снова идет за титулом, но встретится с экс-чемпионом. Необычный турнир UFC в Макао