Страшнейший нокаут на турнире UFC в Макао – соперницу унесли на носилках

Так добывается контракт с лигой.

Мегаперформанс из прелимов турнира UFC в Макао – жесткий нокаут в бою двух китаянок. Ши Мин и Фен Ксяокан встретились в финале третьего сезона Road to UFC – победительница претендовала на контракт с промоушеном. Получилось страшно, но эффектно.

Хотя казалось, что бой в женском минимальном весе завершится судейским решением. Но случилось удивительное – в начале третьего раунда Мин выбросила хай-кик и просто срубила соперницу (видео – здесь ). Удивительное, потому что Мин уступала Ксяокан в росте (12,5 см) и размахе рук (15,2 см), но донесла мощнейший удар ногой в голову.

На момент остановки она проигрывала на судейских карточках, но перевернула бой. Причем после хай-кика Мин отправилась добивать Ксяокан (хотя это не требовалось) и нанесла ей еще несколько лишних ударов. Рефери бросился на нее, чтобы остановить. Мин выиграла пятый бой подряд, а Ксяокан прервала серию из восьми побед. Однозначная заявка на бонус «выступление вечера».

Пока Ксяокан получала медицинскую помощь, оператор снимал только Мин – та смиренно стояла и переживала, зрители в зале затихли. В итоге Ксяокан наложили на шею бандаж и унесли на носилках. Ши победила и получила контракт от UFC, но в интервью после боя сказала, что переживает за соперницу, и пожелала здоровья.

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Фото: Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC