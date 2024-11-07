Кормье рассказал об обиде Хабиба из-за рукопожатия с Конором: «У нас в США не принято принимать сторону друзей в конфликтах»
«В американской культуре нет таких правил, мы это не соблюдаем. Если у моего друга конфликт с кем-то, то у нас не принято вставать с ним в один ряд и вести себя так же.
Я когда-то познакомился с Конором Макгрегором, при встречах мы были любезны друг с другом. Но когда раскручивался их бой, все стало настолько жестко.
Я виделся с Конором в Абу-Даби перед его боем с Дастином Порье, мы пожали друг другу руки, дружелюбно пообщались.
И Хабиб сказал мне: «Брат, я не понимаю этого. Если бы Конор был с женой, то я бы пожал ему руку, но брат».
И сначала я не соглашался, но посмотрите, какую позицию он позицию он занял в отношении всех, с кем вы имели дело. Так почему бы вам не сделать так же?» – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
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