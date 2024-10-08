Абдель-Азиз – о бое Нурмагомедова и Макгрегора: «Хабиб отнял у него все. Когда Конор смотрит на себя в зеркало, думает о дагестанце, который носит папаху»

Али Абдель-Азиз считает, что Хабиб забрал у Конора душу после их боя в 2018-м.

«Прошло шесть лет с тех пор, как Конор отдал Хабибу свою душу. Хабиб забрал у него все. Он забрал его мужественность. Конор никогда не будет прежним. Хабиб отнял все у этого человека. Этот человек каждый раз, когда смотрит на себя в зеркало, думает о дагестанце, который носит папаху. Это невероятно. Он его уничтожил.

Хабиб сказал: «Я изменю твое лицо. Я изменю твой разум». Помните это? UFC потерял столько денег из-за Хабиба. Но это игра. Ты должен сражаться с лучшими, и Хабиб был лучшим, а Конор сражался с лучшими – и его разгромили», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым прошел 7 октября 2018 года. Хабиб победил удушающим в четвертом раунде.

Конор vs Хабиб: переоцененное шоу или лучший бой в истории?