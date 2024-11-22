Битвы взглядов UFC Fight Night 248: Петр Ян − Дейвисон Фигейредо

Петр Ян и Дейвисон Фигейредо устроили битву взглядов.

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, в главном бою которого встретятся Петр Ян и Дейвисон Фигейредо .

После церемонии взвешивания бойцы устроили битву взглядов.

Взвешивание UFC Fight Night 248: Ян тяжелее Фигейредо, Салихов легче Кенана