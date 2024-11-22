Битвы взглядов UFC Fight Night 248: Петр Ян − Дейвисон Фигейредо
Петр Ян и Дейвисон Фигейредо устроили битву взглядов.
23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, в главном бою которого встретятся Петр Ян и Дейвисон Фигейредо.
После церемонии взвешивания бойцы устроили битву взглядов.
Взвешивание UFC Fight Night 248: Ян тяжелее Фигейредо, Салихов легче Кенана
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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