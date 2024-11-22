Ульберг − о бое с Оздемиром: «Если у меня будет хорошая победа, то мне могут дать титульник»
Карлос Ульберг заявил, что хочет получить титульник за победу над Волканом Оздемиром.
«Подраться за титул UFC? Знаю, что это произойдет. Всему свое время, оно настанет и не за горами. Так что бой с Оздемиром ничем не отличается от других.
Если у меня будет хорошая победа над Волканом, то я поднимусь на новый уровень. В этом дивизионе тебе в любой момент могут дать титульник», − сказал полутяжеловес UFC Карлос Ульберг, который 23 ноября подерется с Волканом Оздемиром.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC News
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