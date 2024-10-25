Порье считает, что Анкалаев получит титульник за победу над Ракичем: «Александр – серьезное испытание»
Дастин Порье считает, что Магомед Анкалаев получит титульник за победу над Александром Ракичем.
«Когда Алекс Перейра дрался с Иржи Прохазкой, я думал, что Магомед Анкалаев будет следующим.
Так что он просто закрепился в статусе следующего парня. Но парень, с которым он подерется, – серьезное испытание.
Я видел, как Ракич тренировался раньше. У него много сил, он длинный и крупный», – сказал легковес UFC Дастин Порье.
Новый соперник Анкалаева – двухметровый ударник с солидной борьбой. Даже с Перейрой было бы проще
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Майка Бона
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