Порье считает, что Анкалаев получит титульник за победу над Ракичем: «Александр – серьезное испытание»

Дастин Порье считает, что Магомед Анкалаев получит титульник за победу над Александром Ракичем.

«Когда Алекс Перейра дрался с Иржи Прохазкой , я думал, что Магомед Анкалаев будет следующим.

Так что он просто закрепился в статусе следующего парня. Но парень, с которым он подерется, – серьезное испытание.

Я видел, как Ракич тренировался раньше. У него много сил, он длинный и крупный», – сказал легковес UFC Дастин Порье .

Новый соперник Анкалаева – двухметровый ударник с солидной борьбой. Даже с Перейрой было бы проще