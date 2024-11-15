Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой – только за титул»
Менеджер Анкалаева подтвердил, что его следующим соперником станет Алекс Перейра.
«Анкалаеву предложили три даты: в декабре, феврале и марте. Он принял все три даты. И сейчас ждем подтверждение, тут уже у чемпиона какие-то проблемы появились. Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой, только за титул.
Но если Алекс Перейра слетит на какой-то длительный срок, то вариант с временным титулом рассматривается. Но на данный момент это Перейра», – сказал менеджер Ризван Магомедов.
Анкалаев называет Перейру трусом и обещает молитвой победить магию вуду. Как началась их война?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
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