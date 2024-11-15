Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой – только за титул»

Менеджер Анкалаева подтвердил, что его следующим соперником станет Алекс Перейра.

«Анкалаеву предложили три даты: в декабре, феврале и марте. Он принял все три даты. И сейчас ждем подтверждение, тут уже у чемпиона какие-то проблемы появились. Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой, только за титул.

Но если Алекс Перейра слетит на какой-то длительный срок, то вариант с временным титулом рассматривается. Но на данный момент это Перейра», – сказал менеджер Ризван Магомедов.

Анкалаев называет Перейру трусом и обещает молитвой победить магию вуду. Как началась их война?